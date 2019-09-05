ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 23 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki sahadan elde edilen bilgilere göre terör örgütü, Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma çalışmalarını da sürdürüyor.

Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de bu faaliyeti daha önce yürüten örgüt, halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de de yeni tüneller kazıyor.

Kazı faaliyetlerine son verilmedi

Kazı çalışması devam eden tünellerde yapılan yeni çekimlerde örgütün söz konusu faaliyetlerine son vermediği görülüyor.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

ABD ordusunun yanıtı

YPG/PKK'nın tünel kazma faaliyetleri ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) soruldu. Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Suriye-Türkiye sınırında YPG tahkimat ve mevzileri kaldırılırken örgütten tünelleri tahrip etmesini de isteyecek misiniz? Özellikle tünellerle ilgili planlarınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD ve Türk askeri planı, Birleşik Ortak Operasyonlar Merkezinde (CJOC) sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri, kuzeydoğu Suriye'de YPG olarak da bilinen Halk Koruma Birliklerinin mevzilerini imha etmeye devam ederken, bu mevzilerde görev alan YPG güçleri de çekiliyor. Bu operasyonlar, CJOC'daki planlama ile devam edecektir."

Pentagon'dan gelen yanıtta tüneller konusunda net bir ifade kullanılmaması dikkati çekti.

Yüzlerce askeri nokta

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki sahadan derlenen bilgilere göre, örgüt kurduğu 300'den fazla askeri noktayı halen koruyor.

Mevziler ve tüneller hariç, yalnızca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezi ile doğu ve batısında 30 kadar noktada YPG/PKK'lı teröristler konuşlu bulunuyor.

Diğer taraftan SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın çevresindeki birkaç köyde askeri varlığını sözde yerel meclislere devrettiği yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Örgüt, askeri üniformalarını çıkarmış çok sayıda mensubunu sözde meclislere yerleştirmiş durumda.

Kaynak: AA