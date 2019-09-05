Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum"

AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği ile ayakta kalmıştır. Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız.

"Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var"

Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir. İl ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye ve kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

"Kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum"

Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli ve dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Sizden partimizi ve davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Her şehrimizde oranın en itibarlı en gayretli en birikimli isimlerini partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız.https://t.co/H7oBjcszVu pic.twitter.com/HjAuqv4GHd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Eylül 2019

"Bu parti, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı"

CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti, FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur"

CHP’nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı’da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye’nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

Yeni yönetim sistemi ile milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü artmış, millet egemenliği önündeki pek çok engel kaldırılmıştır. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı genişletmiştir. Sivil siyasetin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı genişletmiştir. Sivil siyasetin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. Artık bu sistemden geriye dönüş yok.https://t.co/H7oBjcszVu pic.twitter.com/NGLloZ0Pbb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Eylül 2019

"Bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediliyor"

Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

Ürünlerin tedariki konusunda ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar. Önümüze çıkartılan her engel bi süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürünlerin tedariki konusunda ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar. Önümüze çıkartılan her engel bi süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir.https://t.co/H7oBjcszVu pic.twitter.com/eoCpfQql8q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Eylül 2019

"3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir"

Doğu Akdeniz'de söz sahibi haline geldiysek bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismilk gemilerimize borçluyuz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. 3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir.

"Güvenli bölge teklifimize ‘çok güzel’ diyorlar"

Biz Ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge teklifimize ‘çok güzel’ diyorlar. Öyleyse gelin süratle yapalım.

Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir.

"Kapıları açmak zorunda kalırız"

Mülteciler bir taraftan geliyorlar bir taraftan geri gönderiyoruz. Destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler bir taraftan geliyorlar bir taraftan geri gönderiyoruz. Destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz.https://t.co/H7oBjcszVu pic.twitter.com/L7WmKvpnXd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Eylül 2019

Kaynak: TRT Haber