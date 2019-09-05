Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/9VSWndm7y9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2019

Bazı okulların kayıt parası almasıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bağış talebini velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Kayıt parası soruşturmaları tamamlandı, ceza, görevden alma çalışması sürüyor. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu."

Bakan Selçuk, iki ara tatil sisteminin kalıcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanların çalışma saatleri belli. İşte oldukları zaman çocuklar okula gidiyor ya da gitmiyor. Sadece yazın işte çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynısı olacak.

Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz."

Selçuk, bakanlık olarak, okulların açık olduğu 180 günle ilgili değişiklik yapmayı planlamadıklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber