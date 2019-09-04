İbrahim kalın ve John Bolton görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detaylarını ele aldı.

Görüşmede Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi.

Kaynak: TRT Haber