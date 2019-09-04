Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sivas’taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmedik"

Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas’ta atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas Cumhuriyetin ilk merkezidir. Sivas’taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmedik. Sivas vatan sathında önemli bir şehir olarak ortaya çıkmıştır. Sivas o dönem sadece jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü.Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik ve beraberlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

"Manda ve himaye asla kabul edilemez"

Sivas’ta Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden yolun taşları burada taşındı.Sivas Kongresi bağımsızlık manifestomuzdur. Bir asır sonra tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Türkiye'nin kazanımlarına, hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.

Sivas'a yüksek hızlı tren müjdesi

Ramazan Bayramına kadar yüksek hızlı trenimizi Sivas’ımıza ulaştıracağız.

Kaynak: TRT Haber