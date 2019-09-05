Suriye'de Güvenli Bölge kapsamında Türkiye ve ABD kuvvetlerinin ortak uçuşları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunuldu.
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XWn5eBKSz0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2019
Açıklamaya göre, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.
Kaynak: AA