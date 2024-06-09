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Gündem
TRT Haber-AA 09.06.2024 10:15

YKS maratonunda son gün heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. YKS'nin ikinci oturumu da bugün 10.15'te başladı. Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.

YKS maratonunda son gün heyecanı

Sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gittiler. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için ter döktüler.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutuldu

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

Kimlik kartlarını kaybeden adayların mağdur olmamaları için il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri de açık tutuldu.

Adaylar, soruları cevaplarken aileleri de sınav merkezlerinin önündeydi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

180 dakika süre verilecek

YKS maratonunda ikinci oturum saat 10.15'^te başladı.

6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katılıyor. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yapıyor.

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Engelli adaylara ek süre

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre veriliyor.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.

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Sonuçlar 17 Temmuz'da

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.

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