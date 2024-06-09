Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.06.2024 10:09

Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, "Yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Nuseyrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu
İsrail'in Nuseyrat katliamı sonrasında Aksa Şehitleri Hastanesi ölü ve yaralılarla doldu

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz"

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yılı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
11:32
Çalışan annelere 325 euro destek projesine 5 günde 15 binden fazla başvuru
11:07
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
11:11
İstanbul yılın ilk 4 ayında 5,2 milyon yabancı turist ağırladı
11:06
TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya ulaştı
11:02
Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi
Otlu peynire lezzet katan kekik türleri koruma altında
Otlu peynire lezzet katan kekik türleri koruma altında
FOTO FOKUS
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ