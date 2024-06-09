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Gündem
AA 09.06.2024 18:05

YKS ile ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlara hukuki süreç başlatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

YKS ile ilgili dezenformasyon amaçlı paylaşımlara hukuki süreç başlatıldı

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Bakan Tunç: Resen soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ”Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez.

Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum."

 

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