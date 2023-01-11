AK Parti heyeti anayasa değişikliği teklifi ile ilgili MHP grubunu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacağını açıkladı.

Yılmaz, muhalefetin anayasal teklif için görüşme talebinin reddedilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Kim ne yaptı, niye yaptı? En güzel kararı millet verir. Söz de karar da milletin diyoruz ya milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir. Genel Kurul'da uzlaşmaya açığız, komisyonlarda uzlaşma açığız. Yeter ki soru ortadan kalksın. Bizim amacımız üzüm yemek. Biz başkaları gibi amacımızın dışında bir siyasi amacımız yok. Milletimizin gündemine getirilen suni gündemin ortadan kaldırılmasıdır. Hem kuvvetler ayrılığı diyeceksiniz hem anayasada açık vardır hiç kimse hakimlere telkin de dahi bulunamaz diyeceksiniz. Ama ondan sonra da bir mahkemeye gideceksiniz diyeceksiniz hakime. Bu milleti memnun eder mi? Bir millewtvekişli yasaları çıkartır ve yasaları çıkartınca da bu yasalara kendisi uyması lazım. Çıkarttığınız yasalara uymazsanız hukukun üstünlüğü denir mi, hukuk devleti denir mi? Bu yapıldı. "

[Anayasal düzenlemeye destek turu] AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz: Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta gündeme alacağız. pic.twitter.com/k4aHLFgdlY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2023

"Teklifin 400'ü aşan bir oyla kabul edileceğini umuyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da teklifin, "400’ü aşan bir kabul oyu ile teklifin Meclis’ten geçeceğini umuyoruz" diye konuştu.