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TRT Haber 14.07.2024 19:04

Yılmaz: Aziz milletimiz demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır" dedi.

Yılmaz: Aziz milletimiz demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin, hain FETÖ darbe girişimini bozguna uğrattığını ve hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazdığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aziz millet, 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen prangaları, yankılanan selalar ve tekbirlerle parçalamıştır. Vesayete geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletin vergileriyle alınan silahların millete çevrildiği o gece yaşanan ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. FETÖ terör ve ihanet örgütü ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, kalkınma ve demokrasi yolunda 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanımızın birliği ve demokrasimizin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilik payesiyle şereflenen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın, tarihin tozlu sayfalarında kalan vesayetçi zihniyete ve hainliklere fırsat vermesin."

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15 Temmuz Cevdet Yılmaz
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