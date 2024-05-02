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Gündem
AA 02.05.2024 11:08

Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'da gerçekleştirilen 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.

Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açılış konuşmasının ardından genel oturumda konuşan Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirtti.

Bu dönüşümlerden güzel sonuçlar alındığını ve bunun Özbekistan'ın gelecekteki başarısına yönelik güveni artırdığını söyleyen Yılmaz, geleceğe dönük olumlu sonuçlar alındığında yatırımların da Özbekistan'a yöneleceğini ifade etti.

Orta Asya'nın, dünya tarihinde kendine özgü bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, bir noktada başlayan reformların tüm Orta Asya'ya sirayet edeceğini kaydetti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve net düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacağını dile getiren Yılmaz, belirlenen mevzuat ve yol haritalarının da yatırımcılara diyalog yoluyla verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, reformlar ve dönüşüm konusunda Özbekistan'ın gerekli tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in güçlü siyasi iradesiyle, ikinci nesil reformlara başlandığını, yol haritalarının oluşturulduğunu ve 2030 yılı stratejisinin ortaya konulduğunu söyledi.

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Cevdet Yılmaz
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