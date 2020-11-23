Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yıldırım-8'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin Dargeçit Beğendi bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK terör örgütünün yurt içinden tamamen silinmesi hedefiyle başlatılan Yıldırım Operasyonları sürüyor.
Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında Mardin-Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Son Dakika İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Türkiye'de koronavirüsten can kaybından 20 Kasım zirvesi: 141 ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz