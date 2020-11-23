Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı bölgelere terör örgütü PKK/YPG'nin sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi kamondoların etkisiz hale getirdiği duyuruldu.