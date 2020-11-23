Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı bölgelere terör örgütü PKK/YPG'nin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi kamondoların etkisiz hale getirdiği duyuruldu.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RgLdEbHQOc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü
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