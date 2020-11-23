Fetullahçı Terör Örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılan üç eski Danıştay üyesi de bu kapsamda Yüce Divan'da yargılanacak.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma, yarın 10.00'da yapılacak.

Duruşmada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak.

Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.