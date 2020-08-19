Operasyona ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı.



“Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-6 Karacehennem” Operasyonu başlatıldı” denildi.

47 operasyonel tim



Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 5 taburdan 47 operasyonel tim görev alıyor.



Yıldırım operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Yıldırımlar sürüyor



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” bilgisi de paylaşıldı.

