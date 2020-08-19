Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.

Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanıyor. Bakan Koca, 18 Ağustos verilerini açıklarken, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" sözlerine yer verdi.

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

65 yaş üstü için yeni önlemler

COVID-19 vakaları artış gösterince valilikler bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurulları, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları korumak için peş peşe kısıtlama kararları aldı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı illerde çarşı pazar, bazı illerde düğün nişan, bazı illerde de toplu taşama belli saatlerde kısıtlandı.