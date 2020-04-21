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Yılbaşından bu yana ikna yoluyla 72 terörist teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olan H.A. isimli terörist akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü terörist teslim PKKSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 22:14
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