Yerli üretim HİSAR'dan iki müjdeli haber geldi
Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'dan iki müjdeli haber birden geldi. HİSAR A+ tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. HİSAR O+'da ise seri üretim aşamasına geçildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.
Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nın ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.
Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.
Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı: Hedef tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.
HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:
Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor.
Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip.
Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.