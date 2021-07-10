Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nın ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.

[Fotoğraf: DHA]

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR; savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor.

Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ın, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacağı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı: Hedef tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.

HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:

Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor.

Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip.

Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.