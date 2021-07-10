Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Erdoğan, Abbas'ı İstanbul'da ağırladı. Ziyaretin gündeminde, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin detayları @trthaber’de. https://t.co/q6SFQGBo46 pic.twitter.com/wTjqCFe1FJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2021
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele alındı.
[Fotoğraf: AA]
İki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.
İkili arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Filistin Devleti Mahmud Abbas Recep Tayyip Erdoğan
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