Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin detayları @trthaber’de. https://t.co/q6SFQGBo46 pic.twitter.com/wTjqCFe1FJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2021

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele alındı.

[Fotoğraf: AA]

İki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.

İkili arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.

[Fotoğraf: AA]