Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.

Ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.

YHT'de ekspres seferler başladı. İlk sefer Ankara-İstanbul arasında yapıldı. TRT Haber Muhabiri Semih Kılıç detayları anlattı. pic.twitter.com/TJCtHpEjsy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2021

Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.

Bayram tatili öncesi seferler artırıldı

Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.

Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Barış Bor