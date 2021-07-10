YHT'de ekspres sefer dönemi
Yüksek Hızlı Tren hatlarında ilk ekspres sefer Ankara-İstanbul hattında yapıldı. Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'te duracak, yolculuk 25 dakika daha kısa sürecek. Bayram tatili öncesinde YHT sefer sayıları da artırıldı.
Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.
Ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.
YHT'de ekspres seferler başladı. İlk sefer Ankara-İstanbul arasında yapıldı. TRT Haber Muhabiri Semih Kılıç detayları anlattı. pic.twitter.com/TJCtHpEjsy— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2021
Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.
Bayram tatili öncesi seferler artırıldı
Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.
Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.
Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Barış Bor