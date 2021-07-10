Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerinin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul'un 9 olan üye sayısı 11'e çıktı. Danıştay Eski Başkanı Zerin Güngör, kurul başkanlığına getirildi. 7 kişi ilk defa kurul üyeliğine atandı. Kurulun 4 üyesi yerini korudu.

Yayımlanan Büyükelçiler kararnamesiyle de Türkiye'nin Suudi Arabaistan Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Etiyopya Büyükelçiği de yapmış olan Fatih Ulusoy atandı.

Eritre Büyükelçiğine ise Kamu Görevlileri etik kurulu üyeliğini yürütmekte olan Ahmet Demirok getirildi.