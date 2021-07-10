Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atamalar yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Büyükelçi atamaları kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına, Danıştay Eski Başkanı Zerrin Güngör atandı.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerinin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurul'un 9 olan üye sayısı 11'e çıktı. Danıştay Eski Başkanı Zerin Güngör, kurul başkanlığına getirildi. 7 kişi ilk defa kurul üyeliğine atandı. Kurulun 4 üyesi yerini korudu.
Yayımlanan Büyükelçiler kararnamesiyle de Türkiye'nin Suudi Arabaistan Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Etiyopya Büyükelçiği de yapmış olan Fatih Ulusoy atandı.
Eritre Büyükelçiğine ise Kamu Görevlileri etik kurulu üyeliğini yürütmekte olan Ahmet Demirok getirildi.
Etiketler: Kamu Personel Resmi Gazete
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