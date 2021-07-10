Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında "İstanbul'un Tarihine Yolculuk" gezisine katıldı.

Bakan Selçuk, boğaz turunda ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Öğrenciler hem eğlendi, hem de ders dinledi.

Konu güzergahtaki tarihi mekanlardı. Etkinlikte, öğrencilere İstanbul'un sarayları, camileri, koruları, yalıları başta olmak üzere tarihi mekanlara ilişkin bilgi verildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Sizlerle birlikte İstanbul'u dinlemek gerçekten harika"

Bakan Selçuk yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Sizlerle bir İstanbul yolculuğu yapıyoruz. İstanbul'un tarihini tanıtma. Aslında bu bir tarih dersi. Ama aslında bir seyahat. Nereye seyahat? Geçmişe seyahat, geleceğe seyahat. Ve sizleri burada görmek, sizlerle birlikte İstanbul'u dinlemek gerçekten harika. 'Telafide Ben de Varım' kampanyasında 140 öğrencimiz ve 25 öğretmenimiz de şu anda bizimle birlikte. Burası da bir okul, burası da bir sınıf, burası da bir eğitim mekanı. Bugün Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla tarih dersini sizlerle beraber burada işliyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: DHA]

Etkinliğe katılan öğrenciler Bakan Selçuk'la sohbet etti, gün boyu keyifli vakit geçirdi.