Yerel seçim takvimi yılbaşında başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yener, "YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Deprem bölgesinde inceleme

YSK Başkanı Yener, deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları anlattı.

Ahmet Yener, deprem bölgesine giderek tespit yapılacağını ifade ederek, "Mükerrer seçmen olması mümkün değil. Çünkü biz seçmen listelerini siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Askı süresi içerisinde kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz" açıklamasını yaptı.

Elektronik oylama çalışmaları

Yener, elektronik oylama ile ilgili de konuştu. Halihazırdaki kanuni düzenlemenin yurt dışı seçmenler için uygulanabileceğini söyledi.

Ahmet Yener sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt içinde bir düzenleme yok. Bu Parlamentonun konusu. Bir gün Türkiye’de de elektronik oylama olacak. Tarihin ne zaman olduğunu öngörmek mümkün değil. Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz"