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Gündem
TRT Haber 24.09.2023 12:32

Meclis yoğun gündemle açılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif için mesai yapılacak. Yeni anayasa çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Meclis yoğun gündemle açılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı.

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Torba teklif Meclis gündemine gelecek

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

Sezgin Tanrıkılu için fezleke gönderilecek

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

Sivil Anayasa öncelik gündemlerden

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.

Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.

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