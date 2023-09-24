Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.09.2023 12:21

Teröre 'Pençe' darbesi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü operasyon kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi. Komandolar, örgüt tarafından kullanılan 670 mağara ve sığınak ile teröristlerin tuzakladığı 2 bin 284 mayın ile el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Teröre 'Pençe' darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bugüne kadar 605 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait değişik çaplarda 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi. Komandolar, operasyon bölgesinde teröristlerce kullanılan 670 mağara, sığınağı da kullanılamaz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliğini ileriden sağlamak için Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan başlattığı "Pençe" serisi operasyonlarına, Sinat-Haftanin ile devam etti, ardından operasyon alanı Metina ve Avaşin-Basyan ile genişletildi.

Teröre 'Pençe' darbesi

Teröristlerin Zap'a doğru kaçması üzerine Mehmetçik, 17 Nisan 2022'de söz konusu bölgeye yönelik "Pençe-Kilit" operasyonu için harekete geçti.

Irak'ın kuzeyinden sınırlara doğru gerçekleştirilen saldırılara "kilit vurulması" amacıyla planlanan operasyon, aynı gün geniş çaplı hava harekatıyla başladı.

Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde sürdürülen operasyon kapsamında komandolar, bölgede teröristlere ait mağaraları tespit edip kullanılamaz hale getiriyor.

Teröre 'Pençe' darbesi

Harekatın bilançosu

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekat kapsamında bugüne kadar 605 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü tarafından kullanılan 670 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Komandolar, değişik çaplarda toplam 1343 silah ve 706 bin 650 mühimmat ele geçirdi.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan 2 bin 284 mayın, el yapımı patlayıcı da imha edildi.

ETİKETLER
Terörle Mücadele Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Operasyonları
Sıradaki Haber
Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
13:27
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
13:16
Esnaf ve sanatkarlara 416 milyar lira kredi desteği sağlandı
13:08
Alışverişe yanında götürdüğü ördeği pazarın maskotu oldu
12:40
Türkiye'nin kapısı 'Karaçay Türkleri'ne her daim açık
12:40
Yerel seçim takvimi yılbaşında başlayacak
Edirne'nin suyunun karşılandığı barajda doluluk yüzde 9'a düştü
Edirne'nin suyunun karşılandığı barajda doluluk yüzde 9'a düştü
FOTO FOKUS
Karun Hazineleri: Binlerce eser uzun uğraşlar sonunda Türkiye'ye getirildi
Karun Hazineleri: Binlerce eser uzun uğraşlar sonunda Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ