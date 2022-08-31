Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide sağlanan başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu. "Temmuz yenilenebilir enerjide rekorların ayı oldu" dedi.

Fatih Dönmez, güneşten 2 milyar 7 milyon kilowatt saat elektrik üretildiğini belirtti.

Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu.



Güneşten 2 milyar 7 milyon kwh elektrik üretim rekoru



Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kwh elektrik üretim rekoru kırıldı



Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa %21,6’sını oluşturdu. pic.twitter.com/6vCyYWOz0C