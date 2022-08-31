Yenilenebilir enerjide rekor
Türkiye temmuz ayında yenilenebilir enerjide rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplam elektrik üretiminin yüzde 21,6'sının rüzgar ve güneşten sağlandığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide sağlanan başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu. "Temmuz yenilenebilir enerjide rekorların ayı oldu" dedi.
Fatih Dönmez, güneşten 2 milyar 7 milyon kilowatt saat elektrik üretildiğini belirtti.
Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 31, 2022
Güneşten 2 milyar 7 milyon kwh elektrik üretim rekoru
Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kwh elektrik üretim rekoru kırıldı
Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa %21,6’sını oluşturdu. pic.twitter.com/6vCyYWOz0C
"Rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilowatt saat elektrik üretimi ile rekor kırıldı" şeklinde konuştu.
Temmuz ayında toplam elektrik üretiminin yüzde 21, 6'sı rüzgar ve güneşten sağlandı.
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