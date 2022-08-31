Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tendürek'te terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve iki hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütünün kullandığı çok sayıda silah ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı 3 mağara ve sığınak tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada; 2 adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet AK-47 dipçiği, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Ağrı Van İçişleri Bakanlığı
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