Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
[AA (Arşiv)]
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U, N.Ç, S.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Yunanistan FETÖ
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