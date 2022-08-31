Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2022
Bugün sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket ederken, Ukrayna’ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak.#MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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