PKK/KCK terör örgütü mensuplarına saldırı, sabotaj eğitimlerinin verildiği akademiler sorumlusu Rezan Amed Kod Umit Tarhan, MİT'in Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

MİT'in saha ajanları alana sevk edildi

Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi.

Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının eğitimi için Irak/Gara alanına özel olarak getirilen saldırı-sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.

Ümit Tarhan kimdir?

Ümit Tarhan, Almanya/Berlin'de örgüte müzahir yapılar içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2010 yılında Irak Kandil alanında basın çalışmaları yürüttü peşi sıra özel güç arşiv biriminde görev aldı.

Suriye/Ayn El Arap'a 2015 yılı içerisinde görevlendirilen Ümit TARHAN, saldırı sabotaj birimi içerisinde sorumlu olarak yer aldı. 2016 yılı içerisinde Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize etti, örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladı, ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama hususunda yetiştirdi.

Ümit Tarhan, 2017 yılı içerisinde tekrar Irak'a geçti. Irak'ta bulunduğu süre içerisinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü.

PKK/KCK terör örgütüne silahlı eğitimlerin verildiği Apollo Akademilerine bağlı sözde Mahir Akademisi sorumluları arasında olan Ūmit Tarhan, 2018 yılından günümüze kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı sabotaj konularında eğitimler verdi.



