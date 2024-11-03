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Gündem
AA 03.11.2024 16:40

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayrıca 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabı da inceleniyor.

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabının incelendiği öğrenildi.

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Bu kapsamda gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğunu belirtmişti.

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