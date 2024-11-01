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Gündem
TRT Haber 01.11.2024 18:53

Bakan Tunç: Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığı haberleri gerçek dışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan çetesi olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığı haberleri gerçek dışı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberleringerçek dışı olduğunu duyurdu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezlekenin, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirten Tunç,  şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığını ifade etti.

"Yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması büyük sorumsuzluk"

Cumhuriyet Savcısının görevden alınmasının söz konusu olmadığını, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam ettiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

DMM: Savcıya el çektirme veya görev değişikliği söz konusu değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yenidoğan çetesi'ni çökerten kahraman savcı, dosyadan el çektirildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Yenidoğan Çetesi davasında savcıya el çektirme veya görev değişikliği söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Yenidoğan davasında sanıkların üzerine atılı suçların Ağır Ceza Yargılamasını gerektirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması sebebiyle ana soruşturma tamamlanarak dosya davanın görülmesi için Bakırköy Adliyesine tevdi edilmiştir. Bu sebeple ceza davasının kamu adına takibi için Bakırköy Adliyesindeki başka bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Büyükçekmece Başsavcılığı‘nda da dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması devam etmektedir."

 

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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