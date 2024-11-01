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Gündem
AA 01.11.2024 15:57

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını riske atan gıda ürünleri listesinde güncellemeye gitti. Buna göre, bozulmuş ve sağlığa zararlı şekilde değiştirilmiş ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'e ulaştı.

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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