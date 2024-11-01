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TRT Haber 01.11.2024 15:15

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan gemi Lübnan'a ulaştı

Sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yaklaşık bin ton insani yardım Beyrut limanına ulaştı.

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan gemi Lübnan'a ulaştı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları artarken insani durum da giderek kötüleşiyor.

Türk sivil toplum kuruluşları tarafından Lübnan halkı için bin ton yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri gıda, konserve, hijyen malzemeleri ile battaniyeden oluşuyor.

Yaklaşık 15 tır hacmindeki insani yardım malzemesi Beyrut Limanı'na ulaştı. Bugüne kadar Lübnan'a tek seferde ulaştırılan en büyük insani yardım malzemesi sevkiyatı oldu. Malzemelerin dağıtımı Lübnan Hükümeti’nin koordinasyonunda gerçekleşecek.

Türkiye yaptığı yardımlarla Lübnan'a en çok yardım yapan ülke olarak öne çıkıyor.

Daha önce de 300 ton yardım malzemesi Türk Kızılay ve AFAD yetkililerince Lübnan hükümetine teslim edilmişti.

 

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