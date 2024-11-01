Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan gemi Lübnan'a ulaştı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları artarken insani durum da giderek kötüleşiyor.

Türk sivil toplum kuruluşları tarafından Lübnan halkı için bin ton yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri gıda, konserve, hijyen malzemeleri ile battaniyeden oluşuyor.

Yaklaşık 15 tır hacmindeki insani yardım malzemesi Beyrut Limanı'na ulaştı. Bugüne kadar Lübnan'a tek seferde ulaştırılan en büyük insani yardım malzemesi sevkiyatı oldu. Malzemelerin dağıtımı Lübnan Hükümeti’nin koordinasyonunda gerçekleşecek.

Türkiye yaptığı yardımlarla Lübnan'a en çok yardım yapan ülke olarak öne çıkıyor.

Daha önce de 300 ton yardım malzemesi Türk Kızılay ve AFAD yetkililerince Lübnan hükümetine teslim edilmişti.