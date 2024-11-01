PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki arama ve tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

Operasyonlara, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanırken, ele geçirilen malzeme şu şekilde açıklandı:

"6 çok namlulu roketatar mühimmatı, 8 tuzaklanmış havan mühimmatı, havan mühimmatına ait 12 taşıma kapsülü, 1 kutu makineli tüfek mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi ve ekipmanı ile temizlik malzemesi."