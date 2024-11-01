Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.11.2024 15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Irak’ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Irak hükümetinin terörle mücadele adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini belirtti.

"Türkiye barış için çabalarını sürdürecek"                                                   

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunu, bunu önlemek barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini, Türkiye’nin barış için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

ETİKETLER
Irak Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Milli gelirimiz yıl sonunda 1,3 trilyon doları aşabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
Türkiye'nin milli savaş gemileri Avrupa'da boy gösterecek
16:18
İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
16:15
Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
15:58
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15:55
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kenti oldu
15:54
Erzurum'da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi
Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ