Duman 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 28.10.2024 13:51

"Yenidoğan çetesi'' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 22'si tutuklu 47 şüpheli 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

"Yenidoğan çetesi'' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye ilişkin incelemesini tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

ETİKETLER
Bebek
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
14:44
Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi, İsrail hapishanesinde "acımasız saldırılara" maruz kalıyor
14:36
Katil İsrail son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 96 kişiyi öldürdü
14:34
Kars'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 18 gözaltı
14:32
NASA'dan, Putin ve Musk'ın "gizli temas kurduğu" iddialarının soruşturulması çağrısı
14:46
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
"Gazeteci çocuk" maziyi canlandırdı: Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ