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Gündem
AA 28.10.2024 12:07

Bakan Güler ve Bakan Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hain terör saldırısının gerçekleştirildiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesini ziyaret etti.

Bakan Güler ve Bakan Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ülkenin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kurumlarından TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibiyle bir araya geldik. Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz."

Bakan Güler ve Bakan Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti

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Ömer Bolat Terör Saldırısı TUSAŞ Yaşar Güler
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