Yeni Zelanda Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 50 kişiyi öldüren teröristin Türkiye rotasını TRT Haber ortaya çıkardı.

Terörist ilk olarak Türkiye'ye 13 Mart'ta geldi. 13-15 Mart tarihleri arasında İstanbul'da kalan terörist, 15-16 Mart tarihleri arasında ise Tokat'a geçti. Terörist, Tokat'ta bulunan Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmed Han'ın emriyle 4 yıl esir tutulduğu ve sürgün hayatı yaşadığı Tokat Kalesi'ni ziyaret etti. Teröristin kaldığı otelin Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir şehir oteli olduğu belirlendi. Terörist 17 Mart'ta ise geri döndü.

Terörist ikinci Türkiye ziyaretini ise 13 Eylül-25 Ekim tarihlerinde yaptı. İzmir ziyaretinde ise teröristin uğrak yeri Selçuk'ta bulunan Efes ve Meryem Ana Evi idi. Teröristin kayıt sistemi olmayan pansiyonlarda kaldığı belirlendi.

Yeni Zelanda teröristinin Türkiye ziyareti esnasında Tokat'a da gittiği ve Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği tespit edildi. İşte teröristin Türkiye rotası.https://t.co/q5Y1XsW8ql — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber