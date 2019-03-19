Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yarım asrı aşkın süredir, ülkemizin demir çelik üretiminin merkezi, emeğin, alın terinin, gayretin, helal kazancın, üretimin şehri Ereğli, sizleri gönülden selamlıyorum

Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedik ama bak bizzat çıkıp geldik. Şimdi biraz sonra Rabia'mızı birlikte tekrarlayacağız.

Kar yağar buram buram, evim yok nerde duram, şöyle bir yarim olsa dereye çadır kuram. Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli'den güzel haberler bekliyoruz. Ereğli hizmetin kıymetini iyi bilir, üretimin, istihdamın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir.

"Bu tür sarsıntılar bizi ne yıldırabilir ne de durdurabilir"

Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak atılım mücadelemizi devam ettirdik. Ülkemizin önünü terör örgütlerinin tuzaklarıyla kesemeyeceklerini anlayanlar doğrudan halkımızın aşına saldırdı, bu oyunu da bozduk. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne yıldırabilir ne de durdurabilir.

CHP etrafına bazı partileri toplayarak bizim karşımızda bir ittifak kurdu. Hangi ittifak olduğunu anladınız değil mi? Cumhuriyetin kurucusu olmakla övünen CHP, milletimizin sırtına hançer saplamak için terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu. Adı iyi ama kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Ne kadar inkar etseler de bölücü partinin emrindeki partinin eş başkanı çıktı herşeyi itiraf etti.

"31 Mart işte beka meselesidir"

Bu adam Kürt bile değil. Benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı ne diyor? Kürdistan'da oylar HDP'nin, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol git oraya. Bu ülkede benim milletime bu şekilde seslenenlere 31 Mart işte beka meselesidir orada cevabı vermeye hazır mıyız?

Ne olur, oylarımızı böldürmeyelim. Oylarımızı birilerine kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım. Bizler Karadeniz Ereğli'sinde bu güne kadar verilen hizmeti daha da iyisini verelim diye gayret ediyoruz.

Şu anda bu kardeşiniz 4,5 yıl daha ölüm olmazsa bu ülkeninin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla Erol Şahin kardeşim de burada 5 yıl sizin hizmetkarınız.

"Artık bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir"

Eskiler, güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar derler. Bölücü örgütün emrindeki parti, oynanan oyunu ifşa edip, bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, matruşka oyununun, bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP'ye, adı İYİ, kendi karışık partiye, ardından, adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim, bu karanlık oyunu Allah'ın izniyle sandıkta bozmaya hazır mı? 12 günümüz var unutmayın.

Bunlar, kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için konuyu basitleştirmeye hatta sulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bu seçimde belediye başkanlarıyla birlikte geleceğinin de kararını vereceği gerçeğini gözden uzak tutmak için her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor, Yeni Zelanda'da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Katilin silahına yazdığı isimlere tarihlere dikkat ettiniz değil mi?

[Yeni Zelanda'daki saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 tane ibadette olan kardeşimizi alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.https://t.co/GisR46CWKw pic.twitter.com/ZACXTlDTZS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2019

"Bir Müslüman İslam'ı nasıl terörün kaynağı diye ifade eder"

Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. "İslam dünyasından kaynaklanan terör" kim diyor bunu bay Kemal. CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Söylediğine bak İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman İslam'ı nasıl terörün kaynağı diye ifade eder. İşte 31 Mart bu adamların kullandığı bu ifadeler nedeniyle bir beka meselesidir. Teröristin silahındaki her ifade ülkemizin üzerinde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu Yakası'nda duracakmışız Avrupa Yakası'nda duramazmışız sen kimsin? 50 kardeşimizi alçakça öldürdün ama bunun hesabına vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.

"Cezaevinde onları beslemek bana ağır geliyor"

Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Niye zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımı şehit edenlerin ağırlaştırılmışda olsa müebbetde olsa cezaevinde onları beslemek bana ağır geliyor. Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. Teröristin silahındaki her ifade ülkemiz üzerinde yapılan planların ifadesi gibidir.

[Yeni Zelanda'daki saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da terör durmuyor. Samimi olmuyorlar. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki gelin teröre karşı beraber mücadele verelim.https://t.co/GisR46CWKw pic.twitter.com/yU5k13rzxy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2019

Bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyorlar, kin kusuyorlar. Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların da amacı aynı. Müslüman kanı dökenlerin hedefi de aynı. Bu işleri hafife alınlar buyurun. Fransa'da bakın terör duruyor mu? İngiltere'de, Hollanda'da duruyor mu durmuyor. Samimi olun samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Biz teröre karşı beraber mücadele edelim diyoruz. İsrail'in Filistin'de dökülen kanın hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye işgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar kendileri ise tamamına yakını işgal ettiler.

Kimse ezanımıza da bayrağımıza da el uzatamaz. Gereğini de anında yaparız. Bunu Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. O senin PYD'lerin bize terör koridoru oluşturamaz. Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Artık hep beraber el ele vereceğiz 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz.

"1 milyar dolarlık yeni yatırım"

Bir yandan ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesini verirken diğer yandan da yatırımlarla şehirlerimizi kalkındırıyoruz. Karadeniz Ereğli'de eğitimde 667 derslikli 47 okul inşa ettik. Fatih projesi ile öğrencilerimize 3 bin 357 tablet bilgisayar dağıttık. 941 öğretmen ataması yaptık Ereğli'ye. 670 kişi kapasiteli yurt açtık. İlçemize gençlik merkezi ve bin kişilik spor salonu inşa ettik. 550 yataklı Ereğli Devlet Hastanemizi ilçemize kazandırdık. İnşa edilecek 4 adet aile sağlığı merkezi için de arsa tahsisi yapılıyor. Maliyeti 1,5 katrilyon olan Zonguldak-Ereğli yolunun kalan kesimlerini 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Ereğli Demir Çelik Fabrikası 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldı.

Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak ve Ereğli'mizden bin kardeşimize ilave istihdam imkanı olacak.

Kendi zırh çeliğimizin levhalarını kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli'de bunu üretmeye başladık. Savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz.

Kaynak: TRT Haber