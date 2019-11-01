Yeni vergiler getiren, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az" vergi alınmasını amaçlayan vergi teklifi komisyondan geçti.

Teklif yasalaştığında otellerde gecelik konaklama vergisi ödenecek.

5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 18 lira, 4 yıldızlı otellerde 12 lira, 3 yıldızlı otellerle belediyelerin konaklama tesislerinde 9 lira konaklama vergisi olacak. 1 ve 2 yıldızlı otellerle pansiyon, motel, apart kampingler için 6 lira vergi alınacak. 12 yaşından küçük çocuklardan ise konaklama vergisi alınmayacak.

Google, Facebook gibi uluslararası şirketlerden yüzde 7,5 vergi alınacak

Uluslararası teknoloji şirketleri dijital hizmet vergisi ödeyecek. Google, Facebook gibi şirketler, Türkiye'de 20 milyon lirayı geçen hasılatları için yüzde 7,5 oranında vergi verecek.

Geliri 500 bin lirayı aşanlar için yüzde 40'lık vergi dilimi uygulanacak

Değerli konut vergisi adı altında, 5 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlardan binde 3 ile yüzde 1 arasında vergi alınacak.

Geliri 500 bin lirayı aşanlar için yüzde 40'lık vergi dilimi uygulanacak

Teklifle gelir vergisi dilimleri 4'ten 5'e çıkarılıyor. Geliri 500 bin liranın üzerinde olanlar yüzde 40'lık vergi dilimine girecek. Bunun için beyanname verme zorunluluğu 2021'de başlayacak.

Spor hakemlerinin gelir vergisi muafiyeti kaldırılacak

Bazı vergi istisnaları da kaldırılıyor. Spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasına son verilecek. Ressam, bilgisayar programcısı ve mucitlere tanınan muafiyete sınır getirilecek.

Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Vergi artışı yeni sözleşmeler için geçerli olacak.

Ayrıca, araç kiralamada vergiden düşülen kısma limit getirilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA