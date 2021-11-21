İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir. pic.twitter.com/75Xub011Yl