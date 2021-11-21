Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni vaka sayısı 21 bin 177
Son 24 saatte 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti.
İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir. pic.twitter.com/75Xub011Yl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021
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