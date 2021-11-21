TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.