Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Razgatlıoğlu'nu kutladı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Toprak Razgatlıoğlu
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