Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 18:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehit polis için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trabzon'da şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Trabzon'da şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan için taziye mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, "Trabzon'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu görevi başında şehit düşen kahraman polis memurumuz Yusuf Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Trabzon'da dur ihtarına uymayan bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu görevi başında şehit düşen kahraman polis memurumuz Yusuf Ceylan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 21, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/gJw4rXvyHJ
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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