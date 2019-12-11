Çalışma grupları kuruldu. Saatler süren çalıştaylarda bir önceki eylem planı analiz edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer kuruluşların Türkiye kararları incelendi.

"Amacımız bireylere en üst düzeyde standartları sağlamak"

Türkiye'nin yeni İnsan hakları Eylem Planı için yol haritası hazır. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü çalışmalar.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül, "Amacımız, insan hakları alanında vatandaşlarımıza, bireylere en üst düzeyde standartları sağlamak" dedi.

Yargıdan kamu kurumlarına, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşlardan görüş alındı.

Mevzuatlar uyumlu hale gelecek, farkındalık kamudan başlayacak

Diğer ülkelerdeki benzer uygulamalar incelendi. Ortaya 12 temel amaç ve 149 faaliyeti barındıran bir çalışma belgesi çıktı.

Açıkgül, şunları söyledi:

"Uluslararası dokümanları inceledik. AİHM tarafından verilen kararlar Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Organlarının tavsiye kararları, raporlar, onları inceledik, Venedik Komisyonu dahil."

Şimdi sıra çalışma belgesini geliştirmekte. Bunun için atılacak adımlar belirlendi. Mevzuat, en kısa sürede insan hakları standartları ile uyumlu hale getirilecek.

Farkındalık artırıcı çalışmalar kamu personelinden başlayacak. İnsan hakları kurumsal kapasitesinin artırılması için çalışma yapılacak.

Avrupa Konseyi ve AB'den görüş alınacak

Taslak metinden yeni eylem planına geçiş sürecinde çalışmalar hız kazanacak. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nden yetkililerin görüşleri alınacak.

17 ve 18 Aralık'ta Strazburg ve Brüksel'de toplantılar yapılacak.

Açıkgül, "Onlarla bazı ön dokümanlar paylaştık. Avrupa Konseyi bakış açısıyla bu eylem planından ne bekleniyor, müzakere edeceğiz" ifadesini kullandı.

Siyasi partiler de sürece katılacak

Sivil Toplum Kuruluşları, akademisyenler ve diğer paydaşlarla çalıştaylar devam edecek. Siyasi partilerin de sürece katılımı sağlanacak.

Çalışmalar sonunda, insan haklarını daha da geliştirecek, 82 milyonun kendisini bulacağı bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber