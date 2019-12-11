Hacire Akar'ın "evladımı istiyorum" çığlığı yurdun dört bir yanında yankılandı. Akar'ın, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar için HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç verdi, çocuğuna kavuştu.

3 aileyle başlayan eylem çığ gibi büyüdü

Akar'ın mücadelesi ve evladına kavuşması, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelere de umut oldu. Aileler, 3 Eylül'de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 3 aileyle başlayan eylem çığ gibi büyüdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, tek tek Diyarbakır'a geldi.

Toplumun her kesiminden insanlar Diyarbakır'ın yolunu tuttu

5 Eylül'de eyleme katılan aile sayısı 10'a, 7 Eylül'de 13'e ve sonunda 58 aileye kadar çıktı. Ailelerin feryadı Türkiye genelinde de yankı buldu. Nöbetteki anne ve babaların dört bir yandan ziyaretçileri oldu. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, şehit yakınları ve toplumun her kesiminden insanlar Diyarbakır'ın yolunu tuttu.

Yurt dışında da yankı buldu

Ailelerin feryadı yurt dışında da yankı buldu. Avrupa Parlamentosu'ndan Çekyalı bir milletvekili ve 8 ülkenin Ankara Büyükelçileri anneleri dinlemek için Diyarbakır'daydı.

Aileler tehditlerle de karşılaştı

Ailelerin eylemi HDP'lileri rahatsız etti. Milletvekilleri parti il binasına girerken ailelere hakaret etti. Eyleme engelolmak için parti otobüsü binanın önüne çekildi. Aileler tehditlerle de karşılaştı.

Diyarbakır Bağlar Gençlik Kolları, aileleri ölümle, dağdaki evlatları ile tehdit etti.

Ailelerin kararlı duruşu sonuç vermeye başladı. Eylemin 99'uncu gününde anne Hatice Ceylan evladı Cafer'e kavuştu. Hatice Ceylan'ın sevinci, 100 gündür eylemde olan diğer ailelere de umut oldu.

Anne ve babalara seslenen anne Ceylan, buradaki direnişin sonuç vermeye başladığını belirterek, "Gelin sesimize ses katın. Evlatlarınız için mücadele edin." dedi.

Haber: Burak Dündar