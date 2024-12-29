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Gündem
AA 29.12.2024 13:43

Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacağını açıkladı.

Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."

 

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İstihdam Mehmet Fatih Kacır
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