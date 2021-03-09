Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) başladı.

İstanbul buluşmasına sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları'nda 60 ülkeden 351 yayımcı yer aldı.

Etkinliğin ilk gününde hem yüz yüze hem de çevrim içi toplantılar yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Odak ülke Azerbaycan oldu

Etkinlikte bu yıl ilk kez odak belirlendi. Türkçenin köklü bir dil olduğunu hatırlatmak için odak ülke Azerbaycan oldu.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, "En büyük yenilik bir ülkenin ve yayıncılığını, edebiyatının merkeze alarak tematik şekilde işleneceği odak ülke konseptimiz oldu. 6. Fellowship'in odak ülkesi Azerbaycan seçildi. Azerbaycan yayıncılığı ve edebiyatı merkeze alınarak, resim, müzik ve mutfak gibi kültürel alana uzanan etkinlikler de yapılacak bu 3 günde" dedi.

Toplantılarda Azerbaycanlı yayımcıların yanı sıra şair ve yazarlar da konuk ediliyor.

"İstanbul Telif Ödülleri"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Hem Türkçe edebiyatın sınırlarının genişliğinin fark edilmesi için Azerbaycan’la başlanması çok isabetli olmuş" dedi.

Bu yılın ilklerinden biri de "İstanbul Telif Ödülleri". Yarışmanın amacı, yabancı kaynakların Türkçe kitapları kendi dillerine çevirip yayımlamalarını teşvik etmek.

İstanbul buluşmasında 3 gün boyunca salgının pandemiye etkilerini tartışacak.