Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta Gebze’den yolcu edilen Yavuz Gemisi’nin, Mersin Taşucu’nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Dönmez, "İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız" dedi.

“Yol haritasını güncelledik"

Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştüklerini ifade eden Dönmez, "Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.